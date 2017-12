Oposição vence a eleição na Lusa O poder mudou de mãos na Portuguesa. Em uma disputada acirrada, que durou mais de sete horas, a chapa de oposição encabeçada por Joaquim Alves Heleno superou a da situação, de Manuel da Lupa, por apenas cinco votos. Com isso, Heleno é o novo presidente da Lusa. Outra vitória ocorreu na eleição do Conselho Deliberativo, em que Joaquim Justo dos Santos bateu Leonardo Placucci Filho. A eleição aconteceu no salão nobre do Canindé, na noite de segunda-feira, quando 403 dos 436 conselheiros escolheram seu candidato. Manuel da Lupa, que na semana passada vibrou com a vitória de sua chapa na escolha de 40 novos conselheiros - seu filho foi o mais votado -, desta vez não teve o que comemorar. Joaquim Alves Heleno recebeu 204 votos, diante de 199 de Lupa. A diferença foi ainda maior na escolha do presidente do Conselho Deliberativo. Joaquim Justo dos Santos teve 207 votos diante dos 195 de Leonardo Placucci Filho. A cerimônia de posse será no dia 1º de janeiro. Nesta quarta-feira, os jogadores do elenco se reapresentam às 10 horas e o técnico Candinho inicia os trabalhos para 2002.