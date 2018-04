Orçamento não previa obras da Copa em São Paulo, diz Fernando Haddad

De acordo com Haddad, a prefeitura passou os primeiros meses da gestão do petista "tentando superar" a dificuldade de equacionar os custos das obras da Copa em São Paulo. O investimento feito pela prefeitura, afirmou, foi de R$ 600 milhões: R$ 420 milhões em incentivo fiscal para o estádio em Itaquera, R$ 130 milhões de investimento em desapropriação para obras do entorno e R$ 50 milhões para fazer a Fan Fest no Anhangabaú. "E nenhum centavo no orçamento", criticou, sem citar a gestão anterior, de Gilberto Kassab.

Ele lembrou que o impasse com as obras do estádio do Corinthians, na Zona Leste, só foi resolvido recentemente. "Hoje não vejo riscos de atrasos", comentou. Agora, depois de resolvidas estas questões, a cidade pode se preparar para outras questões como recepção dos turistas e capacitação profissional.

FÓRMULA 1

A falta de previsão orçamentária, neste caso para reformar o autódromo de Interlagos, também foi citada pelo prefeito como algo que quase tirou a cidade do calendário da Fórmula 1. "Chegamos a correr o risco de perder a F1 por falta de investimento. Na verdade, a reforma do autódromo estava prometida para 2012. A reforma não foi feita e de novo o recurso não estava no orçamento deste ano", disse Haddad.

De acordo com ele, os organizadores da corrida começaram a negociar com Santa Catarina e Rio de Janeiro, mas o risco de perder a prova já foi superado. "Devemos fechar o contrato até o final de abril", comentou.