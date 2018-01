Ordem de Geninho é concentração total A ordem de Geninho foi clara: esquecer o Bahia até segunda-feira. Até lá, a única preocupação deve ser com a Internacional, adversário deste domingo, e a indefinição do time para a partida. "Coloquei Pereira e o Dodô no jogo contra o Bahia para fazer observações já pensando na partida de domingo e a permanência deles no time depende do que fizeram quarta-feira". Isso pode significar que haverá novas mudanças na equipe, já que a defesa falhou no primeiro gol do adversário e Dodô não se movimentou o suficiente para atrapalhar a defesa baiana. O Santos terá três desfalques: o zagueiro André Luís, o volante Paulo Almeida e o atacante Caio, todos suspensos. "Houve falha na marcação, tomamos um gol de cabeça que não poderíamos ter tomado e isso significa que estamos errando muito e precisamos trabalhar o dobro para resolver isso". Geninho não está satisfeito também com os problemas que o time tem enfrentado em determinados momentos das partidas. "Vamos motivar o grupo para tentar fazer com que o resultado ruim em Salvador não reflita no emocional do grupo". O treinador espera um jogo difícil em Limeira, pela situação do time interiorano, que luta para fugir do rebaixamento. "Vamos encontrar uma situação parecida com a que encontramos em Matão", disse ele, preocupado em não levar outro sufoco e sabendo que seu time depende de vencer as três partidas que restam para conseguir a classificação para a próxima fase. "Já larguei a matemática", disse Geninho, que só pensa em três vitórias para que a classificação aconteça sem depender de outros resultados". Rincón, o líder do grupo, acha que seu time entrou em campo muito confiante na vitória. "Não houve o devido respeito a uma equipe de tradição como o Bahia e acabamos sofrendo essa derrota", disse ele, reclamando mais atenção e seriedade por parte dos companheiros. Segundo o volante, "todo mundo sabe o que deve fazer, mas na hora do jogo, isso não vem sendo observado". Jean - O zagueiro Jean mais uma vez está sendo negociado com o empresário português Manoel Barbosa, que voltou a falar com os dirigentes para colocar o jogador em algum clube europeu. Meses atrás, o passe do atleta chegou a ser vendido, mas não houve tempo para inscrevê-lo no Lyon. Com isso, ele foi reintegrado ao grupo, chegou a fazer algumas partidas pelo Santos, mas agora foi novamente afastado. "Conversei com ele e sua cabeça não está no Santos", revelou Geninho, destacando que "por prudência, é melhor deixá-lo de fora enquanto as negociações estão sendo realizadas.