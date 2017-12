Ordem no Bahia é arrancar mais pontos O empate contra o Fortaleza no sábado, que manteve o Bahia na segunda colocação do quadrangular decisivo da Série B do Campeonato Brasileiro, deu mais confiança ao time que enfrenta outra batalha no final de semana diante do Avaí, novamente no sábado, em Florianópolis, às 16 horas, no Estádio da Ressacada. Os jogadores e a comissão técnica querem pelo menos mais um pontinho para disputar uma das vagas do acesso para a elite do futebol na rodada final no Estádio da Fonte Nova contra o Brasiliense. O zagueiro Reginaldo, expulso, será o desfalque da equipe que, por outro lado, ganha o retorno do meia Cícero que cumpriu suspensão. O elenco se reapresentou nesta segunda-feira à tarde, mas somente nesta terça-feira haverá treino intenso, em dois turnos.