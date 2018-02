Ordem no Barbarense: defender sempre Preocupado com o fantasma do rebaixamento e vendo à sua frente o Santos de Robinho, Deivid e companhia, o técnico Leandro Campos, do União Barbarense, optou por um esquema totalmente defensivo para a partida na Vila Belmiro, neste domingo, às 16 horas. A medida é para tentar sair com pelo menos um ponto da Vila Belmiro e não se complicar ainda mais na zona do rebaixamento. Atualmente o time de Santa Bárbara é o 17º colocado, com 10 pontos ganhos, 14 a menos do que o próprio Santos, que precisa da vitór ia para não ficar mais longe do líder São Paulo. Diferente de como fez em sua estréia no comando do time, na última rodada quando empatou em casa sem gols com o América, o técnico Leandro Campos deve mandar a campo neste domingo um time com três zagueiros. Além de Joel e Carlinhos, Du Lopes compõe a de fesa. Não satisfeito, o treinador irá colocar no meio de campo três jogadores de marcação: Alexandre Dorta, André Silva e Adriano Iversen. Na ala direita, Dênis fica com a vaga. "Não há como partir para cima do Santos na Vila. Vamos cautelosos, mas pensa ndo sempre em um resultado positivo", adiantou o treinador. No ataque, o técnico conta com o retorno do veterano Gilson Batata, que cumpriu suspensão e formará dupla com Brenner. Os dois têm ordens expressas de segurar a bola no campo adversário para não expor em demasia a defesa. O atacante Zaltron, artilheiro do time, o meio-campista André Bocão, o volante Walter e o lateral-direito Fábio Duarte, que atuaram diante do América, no último domingo, devem perder suas vagas.