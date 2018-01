Ordem no Corinthians é proteger ídolos Com a visão das grandes áreas cobertas por tapumes de ferro com cerca de dois metros de altura com lanças ponteagudas nas pontas por 25 metros de largura cada uma, os corintianos de Porto Feliz se espremiam para tentar enxergar alguma coisa do treino. Foi o preço por um dos torcedores haver xingado Fábio Costa. A ordem é proteger a todo custo os ídolos mantidos pela MSI. "Eu não queria ser o ?homem do tapume?. Não queria estar de novo envolvido em confusão com a torcida do Corinthians. O ano mal está começando, se a imprensa puder me poupar me poupe. Neste caso fui ofendido e reclamei com os seguranças do clube. Foi a direção que tomou essa atitude de colocar o tapume de ferro. Eu só fiquei irritado por ter sido xingado, só isso. Saio de casa para trabalhar e quero ser respeitado", resumia Fábio Costa. O constrangimento com o "muro da ?verrrgonha"? como definia com sotaque carregado interiorano o aposentado Angelo Fortunato de 72 anos foi total. Temendo serem mandados embora de vez das proximidades do hotel fazenda El Shaddai, em Porto Feliz, onde o Corinthians se concentra, os torcedores acompanharam calados o treinamento da tarde. "Moço, nós não vamos arriscar a ficar gritando. Os jogadores podem não entender e não gostar. É melhor ficar quietinho. Não queremos que o muro da verrrgonha cubra toda o campo. A gente pensou que no Corinthians valesse a democracia. Mas tudo bem, se não for assim, quieto, a gente não vê os nossos ídolos. E é a primeira vez que vejo eles de tão perto", dizia Fortunato, o pintor de paredes com vestindo uma velha camisa furada do Corinthians não tirava os olhos de Tevez. O gerente de futebol, Paulo Angioni, confirmava que com a colocação do "muro da vergonha" seria mais fácil localizar os torcedores que provocavam os jogadores corintianos. "Os nossos seguranças podem trabalhar de maneira mais efetiva. Podem localizar os torcedores que atrapalham os nossos atletas. Não existe essa história de ser mais ou menos antipática a medida. Aqui é a nossa concentração e precisa ser respeitada", justificava o dirigente. A direção da MSI não colocava objeção à medida tomada na concentração corintiana. A assessoria de Kia Joorabchian declarava que o chefe da delegação em Porto Feliz é Paulo Angioni e "todas as suas atitudes" precisam ser respeitadas. Independente da confusão, o goleiro reserva Rubinho confirmou para Angioni e Tite a sua decisão de sair do Corinthians. "Eu vou buscar a minha alegria. Não estava alegre na reserva", disse o irmão de Zé Elias. "Eu sinto muito pelo grande goleiro e profissional que o Rubinho é. Mas respeito a sua decisão", dizia Tite. Ele deve promover Jonatas. "Eu desejo sorte ao Rubinho. De coração", disse Fábio Costa.