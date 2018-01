Ordem no Cruzeiro é somar pontos no Rio Com um time bastante desfalcado, o Cruzeiro volta a enfrentar amanhã o Flamengo, uma semana depois de conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil em cima do rubro-negro carioca. A partida, marcada para as 20h30, no Maracanã, é válida pelo Campeonato Brasileiro e foi remanejada da 12ª rodada. Embora os jogadores e o técnico Vanderlei Luxemburgo estejam cientes de que terão pela frente um adversário ?mordido?, a ordem na Toca da Raposa é não desperdiçar a oportunidade de somar pontos. Mesmo com uma partida a menos que os concorrentes diretos, o Cruzeiro mantém a liderança isolada da competição, com 25 pontos. ?Nós vamos apresentar uma nova equipe e o que posso dizer é que a preparação é pela vitória, porque nosso comportamento será o de sempre, para frente?, disse Luxemburgo, salientando que os dois jogos da decisão da Copa do Brasil não servem de parâmetro para este confronto. O jogo de ida, há dez dias, no Maracanã, terminou empatado em 1 a 1. ?A motivação agora é outra?, observou treinador. Luxemburgo, porém, não acredita que a partida de amanhã tenha um ?caráter de revanche? para os flamenguistas. ?O Flamengo vai buscar o resultado no Maracanã, mas nós vamos estar preparados para isso", enfatizou o técnico. Ausências ? O time mineiro não terá o meia Alex, o zagueiro Edu Dracena e o lateral-direito Maurinho, que estão servindo à seleção Brasileira que disputa a Copa das Confederações, na França. Além deles, o atacante Aristizábal também desfalca a equipe, pois foi convocado para defender a seleção colombiana na mesma disputa. O lateral-esquerdo Leandro, com um forte trauma no tornozelo esquerdo, é dúvida. O jogador viaja esta noite com a delegação celeste para o Rio de Janeiro, onde continuará fazendo um tratamento intensivo. No treinamento de hoje, na Toca da Raposa II, Luxemburgo deslocou Wendell para a lateral-esquerda, abrindo uma vaga para Felipe Melo no meio-campo. O treinador do Cruzeiro, porém, promete anunciar a equipe somente momentos antes do jogo. Por outro lado, Luxemburgo poderá contar com o zagueiro Thiago, que, cumprindo suspensões pelo terceiro cartão amarelo, está fora do time há dois jogos. Ele não participou do clássico contra o Atlético-MG, no último domingo, e nem disputou a finalíssima da Copa do Brasil. Com isso, o jovem Gladstone deverá voltar para o banco.