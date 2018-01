Ordem no Palmeiras é evitar clima tenso Apesar do ambiente hostil enfrentado na vitória sobre o Sport, por 2 a 1, no sábado, em Recife, tanto o técnico Jair Picerni quanto os jogadores do Palmeiras estão decididos a evitar que o clima se repita, neste sábado, no Palestra Itália. O grupo palmeirense chegou à conclusão óbvia que não é bom negócio enfrentar um adversário ?mordido? na partida que pode significar a classificação ao quadrangular final da Série B. A ordem é se preocupar em jogar bola. Leia mais no Jornal da Tarde