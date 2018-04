Ordem no Santos é fazer a lição O Santos só pensa em fazer sua lição de casa, isto é, vencer os dois próximos jogos pelo Brasileiro que serão disputados na Vila Belmiro. A missão começa no jogo deste sábado, às 18 horas, contra o Atlético-MG. Com os seis pontos e algum tropeço dos adversários que lutam para desbancá-lo da liderança (Atlético-PR e Goiás), a expectativa é abrir uma vantagem para poder respirar um pouco mais aliviado na luta pelo título deste ano. Mas, os jogadores sabem que mesmo com o Atlético-MG mal posicionado na tabela, não será nada fácil. Os santistas têm enfrentado fortes retrancas nas partidas que disputa na Vila Belmiro e desta vez a situação deverá se repetir. Além disso, como aponta o volante Fabinho, os adversários encontram motivação a mais quando enfrentam o líder, independente da situação no campeonato. ?Quando joguei em times que não estavam muito bem na classificação e íamos enfrentar um time como o Santos, a força era maior?. Por isso, ele não espera facilidade nos jogos de hoje e no contra o Vitória, dia 26. Santos e Atlético-PR estão com o mesmo número de pontos e o plano dos santistas é, como explica Fabinho, ?manter a liderança, continuar com atenção máxima e vencendo os jogos para abrir um pouco de vantagem sobre os concorrentes?. O volante chama a atenção para o fato de que somar pontos nesse momento é o mais importante, ?pois cada vez há menos jogos e é importante estar em vantagem quando a competição for se afunilando?. Para o jogo deste sábado, Fabinho fará a dupla com Preto Casagrande, pois Zé Elias vai cumprir suspensão automática. ?O Vanderlei sempre treina com todos os jogadores e está todo mundo preparado. Por conta disso, acho que o esquema será mantido por que está dando certo?. Se Zé Elias desfalca o time, o lateral-direito Paulo César está recuperado da contusão que o afastou por 20 dias dos campos e retorna à equipe. Para o zagueiro André Luís, o Santos está no caminho certo e comemora o fato de o time estar sofrendo menos gols por partidas do que antes. ?Estamos melhorando e essa é a hora certa do time estar bem redondo, pois cada jogo passa a ser decisivo e nosso objetivo é conquistar novamente o título brasileiro?.