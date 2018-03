Ordem no São Caetano é repouso total O São Caetano não deve realizar nenhum treinamento antes da grande final do Campeonato Paulista, domingo, às 16 horas, no Pacaembu, contra o Paulista de Jundiaí. A comissão técnica já decidiu que vai poupar os atletas pelo desgaste da viagem à La Paz, na Bolívia, onde o time joga nesta quinta-feira pela Libertadores, contra o The Strongest. Mesmo assim, o elenco ficará concentrado assim que retornar ao ABC nesta sexta. "Não gosto de semana sem treino, mas não há outra alternativa", lamentou o técnico Muricy Ramalho. Na verdade, ele repete o mesmo expediente da semana passada, quando o time também atuou pela Libertadores, contra o Peñarol, do Uruguai. O preparador físico Carlito Macedo, no entanto, acredita que o descanso na sexta e no sábado serão suficientes para a recuperação do grupo. "A receita é dormir bastante e se alimentar adequadamente", revelou. A idéia de Muricy é realizar apenas um treino tático no sábado cedo, talvez no próprio gramado do Pacaembu, onde acontece a final. Mas isso irá depender de uma avaliação dos jogadores após a viagem. Reforço - A direção do São Caetano agiu com discrição, mas acertou a contratação do atacante Fábio Reis, de 21 anos, revelação do rival Santo André. No mês passado, o jogador conseguiu uma liminar na Justiça do Trabalho para trocar de clube.