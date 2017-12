Ordem no Sport é não se entregar sem luta Lanterna do quadrangular da Série B do Campeonato Brasileiro e na obrigação de ganhar os três jogos que tem pela frente para continuar sonhando com o retorno à Primeira Divisão, o Sport tenta reunir forças para não se entregar ao pessimismo. A palavra de ordem no clube é dar um não ao desespero, ao pânico e à falta de confiança, e levantar a cabeça, enfrentando, uma de cada vez, as dificuldades a serem superadas. O problema imediato do técnico Hélio dos Anjos para a próxima partida, contra o Botafogo, sábado, na Ilha do Retiro, são os desfalques. No último jogo, quando perdeu por 3 a 1 para o Botafogo, dois jogadores foram expulsos - Silvio Criciúma e Barão - e outros dois receberam o terceiro cartão amarelo - Fernando César e Magal - e estarão suspensos. Em compensação, Carlinhos, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo, volta à zaga. Gaúcho, que está com problemas na região pubiana, deve retomar os treinos nesta semana, assim como o atacante Adriano Chuva, que está há quase dois meses no departamento médico devido à ruptura de um músculo na coxa. Chuva está otimista em poder ajudar o time, mas reconhece que mesmo que seja liberado, não estará em plena forma. Apesar de todos os problemas, Hélio dos Anjos garantiu que o clube terá "uma equipe forte em campo nos próximos jogos". Missão - Para retornar à Primeira Divisão, não basta ao Sport vencer as três partidas que restam. Ele terá que torcer, ainda, por um mau resultado do Botafogo. "É uma meta que está dentro do nosso alcance, ainda há tempo para reverter a situação", assegura Gaúcho, pregando que se a equipe se deixar contaminar pela idéia do "impossível" nem merece subir de divisão. "Temos que fazer a nossa parte, concentrando-nos em um jogo de cada vez", complementou Chuva.