Organização se mostra eficiente antes de jogo do Brasil

Tendo a partida entre Brasil e Uruguai como o primeiro teste para a Copa do Mundo de 2014, o frenesi criado em torno desta partida, a ser realizada na noite desta quarta-feira, às 21h45, no Morumbi, é grande, com muita festa por parte da torcida e atenção por parte dos organizadores do jogo válido pelas Eliminatórias Sul-americanas à Copa de 2010. Com 2.700 policiais, a Polícia Militar de São Paulo, juntamente com o Companhia de Engenharia de Tráfego, criou um rígido esquema de segurança nas imediações do estádio, e nenhuma ocorrência foi registrada, apesar do natural aumento no fluxo de automóveis e torcedores. Na Avenida Jorge João Saad, policiais inibiam a ação de vendedores não autorizados, mas sem o uso da força, apenas da palavra. O bom exemplo foi seguido por membros da CET, que cumpriram à risca as determinações estabelecidas, evitando a ação de ‘flanelinhas’. Um grupo, descontente com a ação, tentou utilizar um posto de gasolina como estacionamento, mas foi prontamente repreendido. Sentindo-se seguros, os torcedores, do mais variados gostos ‘estilistas’, desfilavam pelas avenidas que dão acesso ao estádio tranqüilos, brincando com bandeiras e exigindo o orgulho de poder acompanhar a seleção brasileira na cidade de São Paulo. "Ainda existem muitas coisas a serem feitas para que possamos organizar a Copa do Mundo, mas esta partida [Brasil x Uruguai] certamente mostrará a capacidade que temos para realizar um evento desta importância", disse o procurador do Ministério Público, Paulo Castillo, em entrevista à Rádio Jovem Pan. Sem comida Como medida de segurança, assim como para evitar aglomeração nas principais entradas do Estádio do Morumbi, a subprefeitura do Butantã proibiu a montagem de barracas para a comercialização de alimentos. Em contrapartida, o torcedor não terá dificuldades para encontrar água potável, que está sendo oferecida sem custo algum.