Organizada aprova pedido de desculpas de Neilton: 'Honre seu salário'

O atacante Neilton se redimiu por ter criticado o São Paulo nas redes sociais quando era mais jovem e, apesar da bronca inicial, a maior organizada do clube avisou que não pretende perseguir o atleta. "Ele se redimiu, agora esperamos que honre seu salário. Vai ter mostrar em dobro, jogar bem para ganhar o respeito", afirmou Henrique Gomes, o Baby, presidente da Independente.

Em 2011, Neilton publicou no Twitter um comentário dizendo que estava assistindo ao "lixo" do São Paulo junto com sua mãe. Quando o clube anunciou sua contratação nesta quinta-feira, em uma troca por empréstimo de um ano com o Cruzeiro (o volante Hudson vai para Belo Horizonte), a mensagem do atleta surgiu novamente. Os torcedores do São Paulo criticaram bastante e Neilton logo se desculpou.

"Aproveito para pedir desculpas pelo tweet que publiquei quando era ainda mais jovem. Na época eu era apenas um garoto que sonhava jogar futebol profissionalmente e defendia um clube rival. Foi um erro, que não representa o que pensava e muito menos o que penso hoje. Estou realizando um sonho pessoal e vou me dedicar sempre para honrar essa camisa e dar muitas alegrias aos torcedores", escreveu no Instagram.

Na mensagem, o atacante colocou uma foto sua de quando era pequeno, com a camisa do São Paulo, e uma foto atual com a camisa tricolor. "Estou muito feliz por chegar ao São Paulo. Vestir essa camisa me dá muito orgulho e também à minha família, que é toda são-paulina. Nessa foto, com sete anos, estou com meu pai com o uniforme do Tricolor", disse.