Organizada do São Paulo avisa: 'Joga por amor ou por terror'

"Protesto domingo. Ou joga por amor ou joga no terror. Chucky irá acabar com o comodismo dos chinelinhos do Morumbi", escreveu a organizada em postagem no Twitter, fazendo referência ao boneco mal-assombrado famoso no cinema. O post, aliás, é ilustrado com a imagem de uma bandeira da torcida, na qual Chucky aparece com facas ensanguentadas nas mãos e um agasalho da Independente.

De acordo com a torcida, o protesto começa na Praça Charles Miller e segue para "o portão onde esse time de pilantra entra". "Chega de humilhação, chega de palhaçada. O amor acabou. O Pacaembu vai virar um inferno", prometeu a organizada, desta vez no Facebook.

Diante do The Strongest, a principal organizada do São Paulo apoiou a equipe até por volta dos 35 minutos do segundo tempo, incentivando o time até após o gol dos bolivianos. Nos minutos finais do jogo, entretanto, começaram os protestos. O único alvo citado nominalmente foi Michel Bastos, capitão do time, já criticado outras vezes. Também os dirigentes deverão ser cobrados.