Organizada do São Paulo vai fazer protesto domingo no Morumbi

A Torcida Independente, a maior organizada do São Paulo, marcou para o próximo domingo um protesto na porta do estádio do Morumbi contra a má fase do time. A concentração será a partir das 13h, à espera da chegada do ônibus da delegação para a partida contra o Linense, pelo Campeonato Paulista.

"Queremos fazer uma manifestação pacífica não só para cobrar, mas também para demonstrar apoio ao time", disse o vice-presidente da torcida, Henrique Gomes. Um protesto estava marcado para sábado de manhã em frente ao CT da Barra Funda, mas a torcida preferiu adiar o encontro para o dia seguinte.

Nesta semana a facção se mobilizou para organizar um boicote e não ir ao clássico com o Palmeiras, na última quarta-feira, no Allianz Parque. Os torcedores estavam descontentes com o ingresso de R$ 200 cobrado para a torcida visitante e convocaram aos associados para que não fossem à partida. A adesão à causa foi grande e apenas 301 são-paulinos estiveram no estádio.