Torcida organizada do Atlético Paranaense tem torcedores presos

Polícia do Paraná prendeu na manhã desta quinta-feira, em Curitiba (PR), nove integrantes da torcida organizada "Os Fanáticos", do Atlético Paranaense, além de cumprir 11 mandados de busca e apreensão na sede da organizada. A ação faz parte da Operação Estratagema, conduzida pela Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe), que visa combater a violência nos estádios de futebol do Estado. A prisão dos torcedores acontece na semana que antecede a primeira partida final entre Atlético e Coritiba, pelo Campeonato Paranaense.

Segundo a Polícia, integrantes da célula 'Zona Oeste' se envolveram em uma emboscada contra torcedores do Coritiba, que deixou um homem gravemente ferido e um coletivo foi depredado. Eles irão responder por tentativa de homicídio, roubo e dano ao patrimônio público.

Há duas semanas, a Polícia de São Paulo também agiu contra as torcidas organizadas do Estado, entre elas a Mancha Alviverde e a Gaviões da Fiel. Membros das uniformaizadas dessas facções foram detidos e suas sedes sofreram uma varredura interna, com apreensão de material e computadores. A ordem da investida foi da Secretaria de Segurança Pública.