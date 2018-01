Organizadas do Corinthians planejam protestos em breve Após novo vexame do Corinthians, e dos incidentes após a partida contra o Náutico na quinta-feira, as torcidas organizadas do clube planejam novos protestos em breve. E o presidente Alberto Dualib é quem deve se preocupar. A Gaviões da Fiel, por meio de um comunicado, lamentou a derrota para o time pernambucano. ?Vencer era importante, lutar era obrigação?, diz a nota, que segue com reclamações contra a diretoria. Eduardo Ferreira, diretor da torcida, diz que a Gaviões quer realizar uma reunião entre os líderes das organizadas para decidir quais ações tomar contra Dualib. ?A certeza que temos é que enquanto não tivermos uma ?limpa? no clube e uma aprovação das contas, a fase continuará ruim?, disse Ferreira, garantindo uma oposição forte. Representantes da Pavilhão 9 e da Camisa 12, também se mobilizam para protestar, mas não por enquanto. De acordo com as palavras de Alex Sandro Batista, diretor da Pavilhão 9, ?não dá para fazer nada agora, está todo mundo entocado, estive no Parque São Jorge hoje (sexta) e ninguém apareceu.? Marcos Guilherme Passos, vice-presidente da Camisa 12, concorda com a posição das outras torcidas de aguardar antes de tomar medidas mais consistentes. ?Temos de sentar com as outras torcidas. Diferente da outra manifestação [quando invadiram o Parque São Jorge com sabão em pó e vassouras para protestar contra os jogadores] dessa vez nosso foco é a diretoria.?