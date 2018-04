Organizadora culpa a PM por confusão na venda de ingressos

Organizadora da venda dos ingressos dos jogos da seleção brasileira no Brasil, a ingressofacil.com.br culpou a falta de apoio da Polícia Militar de São Paulo pelos transtornos causados por algumas pessoas e possíveis cambistas, na venda dos ingressos para a partida Brasil x Uruguai, ocorrida neste sábado, em oito pontos. Veja também: Você confia no sistema de venda de ingressos no Brasil? Ingressos para Brasil x Uruguai terminam em apenas 4 horas Valor alto não impede venda de ingressos para Brasil x Uruguai Metrô e trem fazem hora extra para partida Brasil x Uruguai De acordo com o sócio-diretor da empresa, Bruno Balsimelli, uma reunião com membros da Federação Paulista de Futebol (que é responsável por parte do evento), da Polícia Militar e da ingressofacil foi realizada na última quarta-feira, no Procon-SP. Nela, ficou acordado que a PM daria apoio com o intuito de inibir a ação de cambistas nos guichês de venda. "Fizemos uma reunião na quarta-feira e tudo mundo sabia da importância deste jogo. Até a Federação Paulista de Futebol pediu apoio, mas não tivemos isto, ao contrário do que aconteceu na partida no Rio (Brasil 5 x 0 Equador, no Maracanã. Lá tivemos o apoio da Polícia Militar e não aconteceu problema algum", disse Balsimelli. Apesar da reclamação de torcedores em vários postos de vendas, Balsimelli registra que houve apenas um tumulto, que ocorreu por volta do meio-dia, no Morumbi. Torcedores de uma torcida organizada, juntamente com cambistas, teriam furado a fila e causado confusão. "Aconteceu apenas um tumulto, e eu culpo a Polícia Militar por isso. De acordo com os seguranças (da empresa), alguns torcedores de certas facções invadiram e causaram tumulto, no Morumbi. Na confusão, os seguranças tiveram que esvaziar o local, e o prejudicado foi o torcedor." Questionado sobre a rapidez com que os ingressos foram vendidos, Balsimelli informou que foram vendidos, em quatro horas, 54 mil ingressos, e não 64 mil, como anteriormente divulgado. "A carga é de mais de 67 mil, mas tivemos que tirar 10.500 ingressos que são destinados a um setor específico para a torcida do São Paulo, e existem mais mil para um banco, que possui um local cativo no estádio. Além disso, existem 1.300 ingressos para a torcida do Uruguai." O sócio-diretor da empresa confirmou que possui contrato com a CBF para organizar a venda dos ingressos de todos os jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias, no Brasil. "Temos contrato com a CBF, assim como outros clubes de São Paulo e do Rio para organizar a venda."