Organizadores admitem problemas em alguns gramados O Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2006 reconheceu nesta quinta-feira, em Berlim, que a qualidade dos gramados de alguns estádios do torneio "deixa a deseja" e não correspondem ao esperado. "Não alcançamos nosso objetivo de uma qualidade ótima dos campos que havíamos proposto", disse um dos vice-presidentes do comitê organizador, Wolfgang Niersbach, durante a coletiva de imprensa diária da Fifa. "Estamos decepcionados, pensávamos que tínhamos feito tudo que se podia fazer para não falharmos em nada", lamentou Niersbach. O vice-presidente disse que os especialistas contratados para cuidarem dos campos começaram os preparativos um ano antes, mas no começo de maio um frio anormal para a época do ano atingiu a Alemanha, junto de fortes chuvas, prejudicando o crescimento correto do campo em um momento crucial. Segundo Niersbach, o problema afeta três dos 12 estádios - Hamburgo (ao norte), Colônia e Gelsenkirchen (ambos a oeste). Está sendo estudada a possibilidade de trocar "algumas porções do campo de Gelsenkirchen", palco da goleada de 6 a 0 da Argentina sobre Sérvia e Montenegro, no último dia 16.