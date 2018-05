Orgulho de Chapecó, clube foi fundado em 1973 e superou dívidas

Conhecida pelos seus frigoríficos, a cidade de Chapecó ganhou o noticiário nos últimos anos por causa da boa campanha da Chapecoense no Campeonato Brasileiro. Desde 2014, o time da cidade da região Oeste de Santa Catarina, distante quase 600 quilômetros da capital Florianópolis, tem desbancado clubes tradicionais na Série A e garantido a sua permanência na elite do futebol brasileiro.

Um dos motivos para a boa campanha da Chapecoense é justamente o fato de a cidade ter "abraçado" o time. Com uma média de 7,6 mil torcedores por jogo, o clube tem o melhor público do ano entre os times catarinenses.

Fundada em 1973, a Chapecoense começou a mudar sua história a partir de 2005. Com dívidas que somavam R$ 1,5 milhão e eram consideradas impagáveis pela Chapecoense, a diretoria chegou a cogitar a possibilidade de fechar as portas. Um grupo de empresários da cidade, no entanto, se uniu para quitar as dívidas e salvar o clube.

A mudança de gestão não demorou para começar a dar resultado e, em 2007, o time foi campeão estadual. A nova menina dos olhos da Chapecoense é o CT, inaugurado em 2014. A estrutura ocupa uma área total de 83 mil metros quadrados e possui três campos oficiais e um anexo para as categorias de base, cinco vestiários, academia, sala de massagem, sala de fisioterapia, rouparia e cozinha. Antes da construção do CT, o time treinava em campos emprestados por empresários da região.