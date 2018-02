Orgulhoso, União defende boa campanha Não perder a invencibilidade e manter a boa campanha no Campeonato Paulista. Estes são os objetivos do União São João, na tarde deste sábado, em Mogi Mirim, diante do Corinthians. O time do interior se orgulha em apresentar o retrospecto atual, onde não perde há cinco jogos. A última derrota ocorreu há um mês atrás, no dia 4 de fevereiro por 3 a 0 para o Paulista, em Jundiaí. "Esta seqüência de bons resultados reforçou a auto-estima e a confiança dos jogadores", diz o técnico Arnaldo Lira. Foram duas vitórias por 3 a 2, diante da Ponte Preta, em casa, e Santo André, fora, e três empates em casa: 2 a 2 com o Palmeiras; Mogi Mirim e Portuguesa de Desportos, ambos zero a zero. A equipe ocupa a 11ª colocação com 13 pontos, com três vitórias, quatro empates e três derrotas, tendo marcado 16 gols e sofrido 18 gols. Para quem era apontado como candidata ao rebaixamento, o time de Araras está indo bem demais na competição. A mudança de local de jogo, do Pacaembu para Mogi Mirim, encurtou a viagem em 140 km mas pode ajudar o União também tecnicamente. "Pegar o Corinthians é sempre difícil, em qualquer lugar do mundo. Mas acho que é melhor pegá-lo em Mogi do que no Pacaembu lotado", comentou Lira. Ele espera a superação de seus jogadores que vão enfrentar os badalados corintianos. Em princípio, não haverá nenhuma marcação individual sobre Tevez ou outro adversário. Sobre o time, o atacante Borges será a novidade no ataque no lugar de Ricardo Xavier. O atacante está recuperado de contusão, que o afastou de duas partidas. Em compensação, o técnico Arnaldo Lira não poderá contar com o zagueiro Diguinho. O zagueiro sentiu a contusão no treino da última quinta-feira. O treinador escalou Maurício Copertino, ex-Santos em seu lugar. O experiente volante Hélcio continua de fora com problemas na panturrilha da perna direita. INGRESSOS - Foram colocados à venda 19.506 ingressos. Na cidade de Mogi Mirim as vendas estão sendo realizadas no Estádio "Wilson Fernandes de Barros" e mais em mais quatro endereços (consultar pelo telefone (19) 3806-4311). Os preços são os seguintes: arquibancada R$ 20, cadeira especial R$ 50, setor família titular R$ 20. (o titular poderá levar sua acompanhante e mais três crianças de cinco até 12 anos.