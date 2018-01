Oriente Petrolero marca primeiro ponto O Oriente Petrolero empatou nesta terça-feira por 2 a 2 contra o Universitario do Peru e marcou seu primeiro ponto pelo Grupo 6 da Copa Libertadores da América. O time peruano somou seis pontos e manteve chances de se classificar às oitavas-de-final da competição. Os gols foram marcados por Roger Suárez e Claudio Biaggio (Oriente) e Paul Cominges e Jean Ferrari (Universitario). O líder do grupo, Nacional do Uruguai, enfrenta nesta quarta-feira o Racing pela disputa do primeiro lugar.