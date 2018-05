Orinho volta a sentir lesão e vira desfalque na Ponte na Série B

O técnico Doriva segue sem poder contar com o lateral Orinho para a partida diante do Atlético Goianiense. O jogador participou da primeira parte do treinamento realizado nesta quarta-feira no CT do Jardim Eulina e voltou a sentir uma lesão na coxa esquerda. Sendo assim, dificilmente irá se recuperar a tempo do duelo, marcado para sábado, às 16h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

+ Números fora de casa enchem Ponte de esperança para encerrar jejum como mandante

Orinho atuou pela última vez com a camisa na vitória no dérbi campineiro, por 3 a 2, diante do Guarani. Depois disso, desfalcou o time nos empates sem gols diante de Flamengo, pela Copa do Brasil, e Vila Nova, na última rodada da Série B. Sem poder contar com o lateral, o técnico Doriva deve seguir improvisando Marciel na posição que já vem exercendo desde a lesão do próprio Orinho.

A diretoria oficializou na manhã desta quarta-feira o fim da parceria com a Adidas, fornecedora de materiais esportivos no clube há mais de três anos. As negociações vinham se desenrolando desde o início da temporada, mas as duas partes não conseguiram chegar a um acordo e optaram por uma rescisão de forma amigável.

A empresa segue no Moisés Lucarelli até julho, em meio à disputa da Copa do Mundo. O contrato iria até o fim do ano. A direção já adiantou que na quinta-feira cedo terá uma coletiva de imprensa para apresentar a nova fornecedora de materiais esportivos. De acordo com as informações de bastidores, Topper, Penalty e Umbro sondaram o clube, mas apenas a primeira fez uma proposta oficial.