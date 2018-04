Orlando Silva anuncia secretaria para cuidar dos estádios

Quatro dias após a tragédia da Fonte Nova, o ministro dos Esportes, Orlando Silva, anunciou a criação de uma secretaria federal relacionada ao futebol. O novo órgão será o responsável pela fiscalização dos estádios e por "zelar pelos direitos do torcedor". O único foco de trabalho será o futebol. "Porque está em situação crítica", justificou Silva, "e porque mexe com multidões, coisa que nenhum outro esporte, infelizmente, consegue fazer no Brasil". A intenção do ministro é colocar a secretaria para funcionar ainda neste ano. Silva deu essas declarações após ter participado da abertura do Encontro do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e engenharia (Sinaenco), em São Paulo, cujo tema foi a Copa de 2014. O ministro recebeu das mãos de José Roberto Bernasconi, presidente da entidade, o estudo que aponta as falhas de 27 estádios, localizados em 18 cidades. Segundo o documento, a Fonte Nova é a pior das arenas brasileiras. No estádio baiano sete pessoas morreram no domingo, após a queda de um pedaço da arquibancada. A tragédia levou o ministro a anunciar a criação da secretaria. O ministro, aliás, não citou o assunto durante sua palestra no evento. Só falou na coletiva de imprensa. E, ainda assim, aos poucos. "A tragédia da Fonte Nova chama a atenção, porque havia laudos que autorizavam seu funcionamento. Então, vamos precisar de algo mais do que essa formalidade", começou Silva. "Vamos criar uma estrutura para fiscalizar os estádios. Pode até ser uma secretaria, estamos vendo o melhor método." Depois, instado a explicar melhor como seria a tal estrutura, Silva falou mais. Ainda assim, vagamente: "Até o final do ano, queremos que esteja em funcionamento. Será uma secretaria como outras que existem no ministério, mas ainda não posso falar como vai funcionar. Primeiro, temos que criar uma estrutura, para depois definir a estratégia." Hoje, existem três secretarias dentro do ministério. Uma para "Alto Rendimento", outra para "Esporte Educacional" e outra para "Desenvolvimento do Esporte e Lazer". Nova arena O ministro foi cauteloso ao falar sobre a demolição da Fonte Nova, anunciada há poucos dias pelo governo da Bahia. E disse que, caso uma nova arena seja construída, não terá dinheiro público. "Não é responsabilidade nossa construir e administrar estádios", disse. "Os governos que administram estádios deveriam cedê-los para a iniciativa privada explorar." Silva disse ainda que, caso um novo estádio seja erguido em Salvador, deverá ser utilizado por Bahia e Vitória. "Sem briguinhas regionais, para que o espaço seja melhor utilizado."