Orlando Silva garante investimentos para Copa no DF

"Os compromissos são institucionais, então, não estão comprometidos. Independentemente da crise política, será feita a reforma do Estádio Mané Garrincha e a construção do Veículo Leve sobre Trilhos (que ligará o aeroporto de Brasília ao centro da cidade)", disse o ministro, se referindo ao escândalo envolvendo o governador José Roberto Arruda (ex-DEM).

De acordo com investigações da Polícia Federal, o governador do Distrito Federal estaria à frente de um esquema de arrecadação e distribuição de propinas. Parte do dinheiro teria como destino o bolso de deputados distritais de sua base aliada e outro montante seria dividido entre ele e os principais integrantes do seu governo.

O ministro Orlando Silva garantiu os investimentos para a Copa na cerimônia de assinatura dos convênios entre a União e as cidades que sediarão jogos do mundial nesta quarta-feira, no Itamaraty. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do evento.

Foi assinado a Matriz de Responsabilidade, que define as obrigações e o cronograma de cada sede para a construção e reforma dos estádios e para o estabelecimento da infraestrutura das cidades.