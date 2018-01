Ortega vai jogar na Arábia Saudita O meia-atacante argentino Ariel Ortega irá jogar na Arábia Saudita. O jogador de 28 anos, que havia rompido seu contrato com o turco Fenerbahce na semana passada, receberá US$ 750 mil por três meses no Al Ittihad, clube que lidera a primeira divisão do campeonato saudita. Revelado no River Plate, Ortega já jogou na Itália (Sampdoria e Parma) e na Espanha (Valencia). Ele também foi titular da seleção argentina nas duas últimas Copas do mundo, em 1998 (França) e 2002 (Coréia/Japão).