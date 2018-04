Ortigoza estende acerto com Palmeiras até o fim do ano

A diretoria palmeirense convenceu o Sol de América, do Paraguai, a prorrogar o empréstimo de Ortigoza até o fim deste ano. O vínculo em vigência termina em outubro, mas o Palmeiras poderia ter de devolver o jogador já nesta semana, quando se encerram as inscrições no Campeonato Paraguaio. O novo contrato, porém, já está pronto para ser assinado.

O Palmeiras não pagará nada pela prorrogação do empréstimo por mais três meses. O argumento para convencer os dirigentes do Sol de América foi de que Ortigoza pode se valorizar mais no Brasileirão do que no Campeonato Paraguaio. A Traffic ajudou na negociação, ao corroborar a tese palmeirense - a empresa detém parte dos direitos do jogador.

Além da renovação do empréstimo, o Palmeiras continua com prioridade na compra da metade dos direitos de Ortigoza que ainda pertencem ao Sol de América. O valor é de US$ 1 milhão (cerca de R$ 1,85 milhão), considerado alto demais para um jogador reserva.