Os 11 craques da camisa 11

SÃO PAULO - Neste dia 11, uma homenagem a 11 jogadores que honraram a camisa 11 em seus respectivos clubes e também na seleção brasileira. Alguns deles também carregaram outros números nas costas, como Romário, que usou a 10 no Barcelona, ou mesmo Mané Garrincha, que sempre foi 7, mas que disputou a Copa do Mundo de 1958 com a 11.

A lista poderia ter muitos outros 11 de destaque da história do futebol brasileiro. No entanto, os 11 eleitos têm algo de comum: sempre trataram a bola como bastante carinho.

A homenagem passa em revista a história do futebol brasileiro de diversas gerações, de Canhoteiro a Neymar, todos donos de talento reverenciado. Dos 11, Neymar é o único em atividade. E, de quebra, o melhor do Brasil.

Veja a relação:

1) Neymar

2) Romário

3) Zinho

4) Zé Sérgio

5) Mário Sérgio

6) Paulo Cézar Caju

7) Edu

8) Zagallo

9) Pepe

10) Telê Santana

11) Canhoteiro

Neymar - Santos

Romário - Vasco

Zinho - Palmeiras

Zé Sérgio - São Paulo

Mário Sérgio - Grêmio

Paulo Cézar Caju - Botafogo

Edu - Santos

Zagallo - Botafogo

Pepe - Santos

Telé Santana - Fluminense

Canhoteiro - São Paulo