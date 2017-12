Os 60 anos de uma lenda palmeirense Ademir da Guia é um astro à antiga. O eterno craque do Palmeiras comemora 60 anos, na quarta-feira, deixou de vestir a camisa alviverde há quase 25, mas ainda hoje declara paixão ao clube que defendeu de 1961 a 1977. "Sou palmeirense!", admite, sem vacilar, quando lhe perguntam qual o time de coração. Sem contra-argumento. Nada mais coerente com quem se confunde com um dos períodos mais brilhantes da história do Parque Antártica. Nada mais anacrônico, em um tempo em que jogadores trocam de clube a cada quatro meses e beijam escudos mecanicamente, sem amor. Leia mais no Estadão