Os altos e baixos da "Família Scolari" Desde a conquista do penta, os jogadores brasileiros ficaram ainda mais em evidência. E apesar de o mercado do futebol ter esfriado por causa da crise econômica mundial, os clubes europeus voltaram a investir neles. Mas o fato de estarem valorizados não significa que todos estão felizes ? muitos até pensam em voltar para o Brasil. Leia mais no Jornal da Tarde