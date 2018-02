Os Américas em campo pela Série B Na seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B, os ?Américas? entram em campo para tentar melhorar sua situação na tabela, já que ambos estão na zona de rebaixamento. O América Mineiro, do técnico Carlos Alberto Silva, recebe o Londrina-PR no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Já o América Potiguar, de Celso Teixeira, joga com o Fortaleza, no Estádio Castelão. Ambos os jogos estão marcados para as 20h30. Com sete pontos ganhos e quatro derrotas nas sete rodadas da competição, o América-MG não vem correspondendo às expectativas. Carlos Alberto Silva decidiu pedir demissão, mas a diretoria não aceitou. Na 23ª colocação, com apenas três pontos, o Londrina anunciou durante a semana sete dispensas, incluindo o artilheiro Cézar, com três gols. No América de Natal, para motivar o time, a torcida foi ao treino e teve uma conversa em particular com os jogadores. Com apenas cinco pontos, o time potiguar é apenas o 21º colocado. O Fortaleza, diferente do adversário, está muito bem. O Tricolor vem de vitória contra o Santo André, por 3 a 1, e é o quarto colocado no geral, com 13 pontos.