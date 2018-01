Os bastidores da mais bizarra demissão O primeiro sinal de sua demissão Júnior já tinha dado no domingo, no Morumbi, logo após a derrota (3 a 0) para o São Paulo. Júnior entrou no vestiário furioso e desabafou. ?Eu não vou queimar 30 anos de futebol desse jeito!?. O clima ficou pesado, mas a explosão do técnico parecia ter acabado ali mesmo. Nesta segunda-feira, Júnior acordou decidido a abandonar o Corinthians. Chegou à conclusão de que não conseguiria fazer milagre dirigindo um grupo limitado e inexperiente. Constatou que as coisas ficariam ainda piores para o time e principalmente para ele. À tarde, Júnior resolveu pedir uma reunião com todo o Departamento de Futebol no hotel onde mora, no Jardim Anália Franco, próximo do Parque São Jorge. Reuniu-se com o vice-presidente, Antônio Roque Citadini, o gerente Edvar Simões e Rivellino, que também se surpreendeu com a demissão. A decisão de sair colocou a diretoria em pânico. Citadini tentou a todo custo convencer Júnior a ficar. Não conseguiu. Júnior nem precisou explicar todas as razões que o levaram a desistir do Corinthians. Só faltou dizer que esperava mais de seu vice-presidente que, nos momentos críticos do time, tem se omitido. Tanto isso é verdade que Citadini nem ficou sabendo do desabafo do técnico no Morumbi. Júnior não precisou de muito tempo nos bastidores do clube para constatar a verdade do futebol: dever para jogador é mau negócio. E o Corinthians deve muito para o elenco. Além dos atrasos nos direitos de imagem, ainda não pagou o prêmio pela Copa do Brasil nem parte dos bichos do vice brasileiro de 2002. O ex-técnico também percebeu que estava sendo usado pela diretoria. Uma espécie de ?boi de piranha?. Estava ali apenas para desviar a atenção da mídia e da torcida. Enquanto Júnior estivesse no cargo, Citadini e Dualib teriam um certo sossego mesmo com a campanha desastrosa. A questão agora é saber quem aceita o desafio de comandar o time até o final do Brasileiro. Casagrande, um dos cotados quando Júnior foi contratado, ficou queimado com Citadini. No Parque já se discute sobre o melhor caminho. Uma ala entende que o Corinthians deveria seguir até o final do Brasileiro com Jairo Leal e em 2004 trazer um técnico de ponta. O nome de Vanderlei Luxemburgo é defendido por esse grupo, mesmo sabendo que o técnico do Cruzeiro já renovou com o clube mineiro. O problema é que Citadini, isolado com o apoio só de Dualib, pensa diferente. Além de ter demitido Luxemburgo, o vice pensa pequeno. Quer descobrir alguém novo e barato. A escolha do técnico vai ser uma queda de braço entre as lideranças do clube. Júnior saiu também por isso. Percebeu que o clube está rachado. E que Citadini não é bem visto nem pelo próprio elenco.