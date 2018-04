Os homens que exportam nosso futebol Todos falam em crise do futebol brasileiro, mas o País ainda é visto como o principal celeiro de craques do esporte, exportando mais de 700 craques para torneios profissionais em todo o mundo. Apesar de a lei só permitir que os atletas saiam depois dos 18 anos, é cada vez mais cedo que eles vêm saindo: "Agora basta um bom campeonato", diz o ex-goleiro e empresário Gilmar. Para Manoele Gerolin, observador da Udinese que está no Brail para acompanhar a Copa Júnior, "tecnicamente, os brasileiros ainda são os melhores". Mas é um produto-exportação vendido em estado bruto . Leia mais no Estadão