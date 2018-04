Os jogos Inter x Lazio e Roma x Cagliari são remarcados

A Federação Italiana de Futebol anunciou, nesta terça-feira, a remarcação das partidas Inter x Lazio e Roma x Cagliari, que foram suspensas neste último final de semana devido às brigas entre torcedores e policiais, em decorrência da morte do torcedor da Lazio, Gabriele Sandri. Os dois jogos foram remarcados para o dia 5 de dezembro. Veja também: Polícia detém torcedores em várias cidades da Itália Kaká prevê saída de astros se violência continuar na Itália A partida entre Milan e Atalanta, no entanto, ainda não tem uma data definida, já que foi interrompida com sete minutos de jogo, após o vandalismo praticado pela torcida do Atalanta. Espera-se, também, que o Atalanta seja punido com a perda da partida por 3 a 0, uma vez que seus torcedores, politicamente inclinados para o conservadorismo direitista, iniciaram os incidentes. Tal decisão já foi tomada anteriormente na tentativa de inibir tais ações. Além da perda do jogo, a Atalanta poderia perder mandos de campo.