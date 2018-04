Os melhores da Europa em campo Começa nesta terça-feira a fase final da Liga dos Campeões, com oito jogos. São 32 equipes disputando o torneio interclubes mais rentável do mundo. Estima-se que o torneio movimente cerca de 585 milhões de euros entre direitos de TV, publicidade estática e outras mídias. No ano passado, só o campeão Porto ganhou cerca de 19 milhões de euros. Para os clubes, a competição é uma fonte de dinheiro. Só por participar da competição cada clube ganha 1,6 milhão de euros. Em cada fase da competição, as bolsas sobem. Chegar à final vale 3,9 milhões de euros e o título, 6,6 milhões de euros. Projetando essa injeção de recursos proveniente da Liga dos Campeões, os clubes participantes investem em contratações. O resultado é que este ano a Liga conta com um número recorde de brasileiros inscritos. São 67 atletas, só perdendo para a França, que possui 69 jogadores e três clubes inscritos (PSG, Lyon e Monaco). Apenas cinco clubes não têm brasileiros no elenco: Liverpool, Sparta Praga, Panathinaikos, Rosenborg e Chelsea. Na rodada de terça-feira, várias partidas envolvendo clubes com jogadores brasileiros. Barcelona, com Ronaldinho Gaúcho, vai a Glasgow enfrentar o Celtic, clube de Juninho Paulista, principal contratação para a temporada. Luís Fabiano e Vágner Love poderiam repetir nesta terça o duelo que marcou o futebol paulista no primeiro semestre. O Porto, de Luís Fabiano e Diego, recebe o CSKA, de Vágner Love. O ex-atacante do São Paulo ainda é dúvida, pois ainda não se encontra em boas condições físicas. Love, por outro lado, faz sucesso no futebol russo. O Arsenal, de Gilberto Silva e Edu, recebe em Londres o PSV Eindhoven, do goleiro Gomes, ex-Cruzeiro, e Alex, ex-zagueiro do Santos. Também jogam nesta terça Panathinaikos e Rosenborg; Shaktar Donetsk e Milan; Valencia e Anderlecht; Inter de Milão e Werder Bremen; e PSG e Chelsea. Na quarta, mais oito jogos completam a primeira rodada da fase principal do torneio.