Os meninos escravos da bola Os clubes perderam o controle de seus jogadores das categorias de base. Meninos de 10 até 18 anos sofrem assédio diário de treinadores, empresários, dirigentes de clubes rivais e oportunistas que oferecem futuro promissor e dinheiro. Não há um meio legal para coibir a ação desses predadores. Garotos estão sendo escravizados. A Portuguesa acusa o São Paulo de rapinagem, que se defende com o argumento de que a troca de clubes é comum, desde atletas infantis até profissionais. Empresários atacam nas categorias menores sem medo. Aliciam pais e os jovens oferecendo dinheiro fácil. ?Eles atuam sem problema. Entram direto na casa dos meninos que, na maioria, são pobres. Na Portuguesa e nos outros clubes, 90% dos que chegam às divisões de base são de famílias divididas ? muitos vezes os pais são alcoólatras e os garotos vivem com as mães. O empresário oferece R$ 100 à mãe, uma ajuda, e assinam contratos. E ficam atrás de uma oferta melhor pelos meninos?, acusa Mário Carvalho, coordenador das categorias de base da Portuguesa. A guerra em São Paulo mostra clubes contra clubes, dirigentes contra empresários, pais contra agentes de jogadores. Não há limite para a rapinagem nem fim para a escravidão dos meninos.