Os novos grupos da Copa São Paulo A última rodada da fase classificação da Copa São Paulo de Juniores foi realizada neste fim de semana e completada neste domingo com 36 jogos. Só resta definir o representante do Grupo K, uma vez que Cruzeiro e Juventus empataram em todos os critérios de desempate. A vaga será decidida em sorteio nesta segunda-feira à tarde na sede da Federação Paulista de Futebol. Confira os demais resultados de domingo: Grupo A - São José dos Campos: Madureira-RJ 5 x 1 Gama-DF e Joseense-SP 0 x 1 Santos-SP Grupo B - Taubaté: Guarany-CE 0 x 1 CRB-AL e Taubaté-SP 1 x 4 Vasco-RJ Grupo C - Paulínia: São Caetano-SP 4 x 1 Santa Inês-MA e Primavera-SP 3 x 1 Paraná-PR Grupo D - São Carlos: Barra-MT 0 x 5 Desportiva-ES e Sãocarlense-SP 0 x 7 Palmeiras-SP Grupo E - Serra Negra: Náutico-PE 0 x 1 Confiança-SE e Serra Negra-SP 1 x 0 Guarani-SP Grupo F - Barueri: Santa Cruz-PE 0 x 1 Paysandu-PA e Barueri-SP 1 x 2 Flamengo-RJ Grupo G - Leme: XV de Piracicaba-SP 2 x 1 Vitória-BA e Lemense-SP 1 x 6 Coritiba-PR Grupo H - Limeira: América-MG 3 x 4 Estudante-PB e Independente-SP 2 x 2 Grêmio-RS Grupo I - Mococa: CFA-RO 3 x 1 Atlético-MG e Radium-SP 1 x 7 Portuguesa-SP Grupo J - Ribeirão Preto: Comercial-SP 2 x 0 Unit-MG e Botafogo-SP 3 x 0 Cuiabá-MT Grupo L - Americana: Brasiliense-DF 2 x 0 Palmas-TO e Rio Branco-SP 2 x 2 Ponte Preta-SP Grupo M - Taboão da Serra: Atlético-PR 9 x 1 Cachoeiro-ES e Taboão da Serra-SP 0 x 6 Fluminense-RJ Grupo N - Suzano: Criciúma-SC 2 x 0 Fluminense-PI e Ecus-SP 0 x 0 São Paulo-SP Grupo O - Santo André: Atlético Sorocaba-SP 1 x 3 Corinthians-AL e Santo André-SP 2 x 1 Internacional-RS Grupo P - São Vicente: Inter de Limeira-SP 0 x 2 Avaí-SC e São Vicente-SP 0 x 1 Botafogo-RJ Grupo Q - São Paulo: Juventus-AC 3 x 4 São Gonçalo-RN e Força-SP 5 x 2 Nacional-SP Grupo R - Lençóis Paulista: Marília-SP 3 x 2 Bahia-BA e Lençoense-SP 2 x 2 Goiás-GO Grupo T - Bauru Cene-MS 2 x 0 Iraty-PR e Noroeste-SP 1 x 0 Juventude-RS. A segunda fase começa dia 14, quarta-feira, com dez jogos. Confira os confrontos: Jogo 1 - Santos x CRB Jogo 2 - Primavera x Palmeiras Jogo 3 - Serra Negra x Flamengo-RJ Jogo 4 - Coritiba x Grêmio Jogo 5 - Portuguesa x Comercial Jogo 6 - Cruzeiro/Juventus x Rio Branco Jogo 7 - Fluminense-RJ x São Paulo Jogo 8 - Santo André x Botafogo-RJ Jogo 9 - Força x Lençoense Jogo 10 - Corinhians-SP x Noroeste