Os planos para o "arquiteto" Leão O técnico Emerson Leão tem projeto pronto para fazer da Academia do Palmeiras na Barra Funda um centro de treinamento por excelência. Suas idéias são baseadas no que viu do outro lado do muro, no CT do São Paulo ? referência para a maioria dos clubes do País. O projeto só não foi encaminhado porque ninguém da diretoria de patrimônio lhe pediu ainda. Mas está pronto. As reformas idealizadas por Leão em seu primeiro dia de trabalho no Palmeiras dizem respeito à construção de refeitório, dormitórios, salas de TV e de reunião, lavanderia e uma bonita recepção. É projeto necessário, segundo Leão, mas que nunca havia sido pensado na administração passada de Mustafá Contursi ? que ficou 12 anos no cargo. Leão ainda tenta convencer a diretoria a liberar o dinheiro. Não há estimativas de custos pela obra. O presidente Affonso Della Monica ainda não está totalmente convencido da necessidade de reformular o Centro de Treinamento. Mas espera conseguir fazer caixa até o final do ano para assinar a obra. Ele acredita que a arrancada do time no Brasileiro pode fazer com que o torcedor lote o Palestra nas últimas rodadas do torneio. Com isso,viriam as boas arrecadações que bancariam a obra. Em três meses perambulando pela Academia ? Leão chega ao CT às 7 horas da manhã ?, o técnico chegou à conclusão que o ginásio feito para abrigar partidas das equipes de vôlei, basquete e futsal, atualmente sem serventia ao clube, é o melhor lugar para as obras. Ele manteria a estrutura do ginásio, mas desativaria as duas quadras de assoalho, assim como as pequenas arquibancadas de cimento existentes. O local seria dividido em dois andares. Na parte de cima, o projeto vislumbra dormitórios duplos. Seria a mais nova concentração da equipe. Ainda na parte superior, haveria duas salas, uma de TV e outra de reuniões. O técnico faria ali suas preleções. O elenco dormiria na própria Academia nas vésperas das partidas em casa. Em jogos aos sábados, concentraria após o treino da sexta. Em jogos aos domingos, a concentração começaria após o trabalho de sábado de manhã. Hoje, a equipe se concentra em hotéis da cidade, como o Park Plaza, da Alameda Lorena. O clube gasta em média R$ 4 mil cada vez que usa um hotel de São Paulo. Estimando quatro partidas em casa durante o mês, o Palmeiras despenderia de R$ 16 mil mensais, sem contar transporte e alimentação. Em dez meses, seriam R$ 160 mil. Trata-se de dinheiro que seria economizado ao longo da temporada. ?Essa coisa de concentrar em hotel já está ultrapassada?, diz o técnico. Na parte inferior, Leão quer mandar fazer um refeitório e uma cozinha industrial, para receber até 50 pessoas, contando elenco, comissão técnica, dirigentes e funcionários. O piso térreo ainda teria sala de musculação (já sendo construída na parte lateral), fisioterapia, recepção e lavanderia. ?Atualmente, os uniformes do time são ?embrulhados? e levados para lavar no clube?, diz Leão, com cara de reprovação. O ginásio teria ainda uma ligação direta com o vestiário da Academia. Cinco metros separam uma das paredes do ginásio da entrada do vestiário. Um toldo poderia fazer a ligação de um local a outro. No projeto de Leão, resta apenas uma dúvida: onde seria construído a piscina, muito usada no CT do São Paulo para a recuperação dos jogadores. Dúvida pequena para o tamanho e ousadia da obra. ?Não sou arquiteto nem construtor, mas basta me perguntarem que digo exatamente o que o elenco precisa?, diz o treinador. O projeto seria concluído em 13 meses, até o fim do seu contrato com o Palmeiras.