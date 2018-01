Os tesouros escondidos do Pacaembu O Pacaembu guarda pequenos tesouros que, aos poucos, vão sendo resgatados após décadas de esquecimento e descaso. São móveis, esculturas, fotografias, objetos variados, enfim, relíquias que contam um pouco da história e dos esportistas que passaram pelo complexo de 72 mil metros quadrados inaugurado em 27 de abril de 1940. Se os planos da atual administração do complexo forem adiante, as peças poderão integrar o acervo do centro de preservação da memória de um dos locais mais aconchegantes da cidade de São Paulo. Leia mais no Estadão