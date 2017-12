Os veteranos de volta. Com uma seleção Quem tem saudades do futebol ?bem jogado? tem uma nova oportunidade de rever craques consagrados do futebol brasileiro. Rosemiro, ex-lateral-direito do Palmeiras, e Pedro Rocha, ex-meia do São Paulo, estão organizando uma seleção de veteranos, a Master Star, equipe que fará amistosos com equipes pelo País. No lançamento, hoje, no Bar do Elias, zona oeste da cidade, os craques realizaram uma homenagem aos radialistas Osmar Santos e Fiori Giglioti. "Nós sempre jogamos e conversando com o Pedro Rocha surgiu a idéia de fazer um projeto mais organizado. Arrumamos um patrocinador e agora vamos começar a marcar as partidas", conta Rosemiro, um dos idealizadores. Ao todo são 33 jogadores, todos passaram por grandes equipes de São Paulo. Estão na lista Serginho Chulapa, Pita, Zenon, Pires, Careca, Silas, Vladimir, Paulo Isidoro, Edu Bala entre outros. "Eu estou em forma. Jogo praticamente todos os dias", garantiu Pita, ex-meia de Santos e São Paulo, que participa da Master Stars enquanto espera uma proposta para treinar uma equipe. "Recebi convites, mas procuro uma estrutura. Quero um projeto como o que Zetti fez no Paulista de Jundiaí", conta o jogador. Além de promover o futebol do passado, o time de masters pretende fazer um trabalho social com os jogadores que passam dificuldades. "Não quero citar nomes, mas todos sabemos que há jogadores em dificuldades. Um dia quero sentar com a Marta ou com o Alckmin e conseguir um espaço para construir uma casa do esportista, como os artistas têm", contou Rosemiro. "Precisamos valorizar o jogador aposentado. Todos têm seu valor", afirmou Pedro Rocha.