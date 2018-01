Osan vence Ginásio Pinhalense na B3 Na única partida deste sábado pelo Campeonato Paulista da Série B3, o Osan goleou o Ginásio Pinhalense por 5 a 2. Com esta vitória, o Osan pulou da oitava para a sétima colocação do Grupo 1, somando 24 pontos. Os gols do Osan foram marcados por Rosinaldo (2), Adriano, Ceará e França. O Ginásio Pinhalense é o décimo colocado, com 18 pontos. O líder do Grupo 1 é o Joseense, que tem 38. Confira os jogos deste domingo, todos às 15 horas: Amparo x Joseense; Andradina x Vocem; Comercial Tietê x Itararé; Corinthians B x Tanabi; Gazeta x Catanduvense; Grêmio Barueri x SC Paulista; Jacarei x Águas de Lindoia; Montenegro x Iracemapolense; Paulistano x Guaçuano; Pirassununguense x Prudentino; Ranchariense x Elosport; Serra Negra x Ponte Preta B e União do Vale x Suzano.