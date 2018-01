Osan vence Guaçuano pela Série B-3 Na única partida que abriu a 23ª rodada do Campeonato Paulista da Série B-3, o Osan venceu o Guaçuano, por 3 a 0, neste sábado, em Indaiatuba, com gols de Buiu, Lucas e Ronaldo. O time passou agora para quinta posição com 38 pontos, enquanto o Guaçuano caiu para sexto lugar, com 37, dentro do Grupo 1. Os seis primeiros colocados de cada grupo se classificam à segunda fase. Na sexta-feira, o Paulista de Caieiras venceu por 2 a 0 o Serra Negra, enquanto o Pirassununguense goleou o Itararé por 6 a 2. A rodada será completada neste domingo com mais nove jogos.