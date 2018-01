Osan x Guaçuano jogam pela Série B-3 Osan e Guaçuano fazem a única partida deste sábado pela 23ª rodada do Campeonato Paulista da Séria B-3, no estádio Rêmulo Zoppi, em Indaiatuba, às 15h. O Osan ocupa a sétima colocação na tabela e precisa do resultado para continuar na briga pela classificação para a segunda fase. O técnico Paulo Antonio está animado depois dos últimos resultados e, principalmente, do empate sem gols com o Guarani, em jogo-treino disputado quinta-feira, em Indaiatuba. O técnico do Guaçuano, Vágner, deposita sua esperança de vitória nos pés do artilheiro André, para que o time de Mogi Guaçu some três pontos e continue firme na briga por uma vaga para a outra fase do torneio. As partidas entre Catanduvense x Ranchariense e Gazeta x Prudentino foram canceladas pela Federação Paulista de Futebol, porque os times mandantes dos jogos estão em débito com a FPF, incluindo INSS e taxas de arbitragem. A rodada será completada domingo com mais nove jogos.