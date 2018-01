Osasco abre vantagem na Série B-1 Quando não consegue vencer no tempo normal, o Osasco conta com a sorte nos pênaltis. Na rodada deste final de semana, o time empatou com a Mauense em 3 a 3 , mas garantiu o ponto extra vencendo seu vizinho da Grande São Paulo por 5 a 4, chegando assim aos 24 pontos. Três pontos a menos tem o Palmeiras-B, que foi até Rio Claro, e acabou perdendo por 3 a 2 para o ascendente Velo Clube, que depois de um péssimo começo, vem se recuperando, e já se encontra em quinto lugar. Gol foi algo que não faltou no duelo entre Batatais e Fernandópolis. Os dois times empataram em 5 a 5, mas nos pênaltis, o Batatais fez 5 a 4 e está em sexto lugar. O Sertãozinho fez a alegria de sua torcida no estádio "Frederico Dalmazo". Ganhou de 5 a 2 do Tupã e é o terceiro colocado. Mesmo jogando em casa, o Palestra voltou a decepcionar, e perdeu por 3 a 2 para o Barretos, quarto na tabela. Uma luz começa a aparecer para o Lemense. O Azulão viajou até São Paulo e venceu o Guapira por 3 a 1 nos pênaltis depois de um empate de 1 a 1 n o tempo normal. Em Araraquara, a Ferroviária goleou o XV de Caraguá por 4 a 1 e ficou um pouco mais tranqüilo em relação ao rebaixamento. Já o XV ficou em situação complicada, estando em 13º lugar. Confira a classificação - 1) EC Osasco, 24 pontos; 2) Palmeiras-B, 21; 3) Sertãozinho, 20; 4) Barretos, 18; 5) Velo Clube, 17;6) Batatais, 16; 7) Guapira, 12; 8) Lemense, Fernandópolis e Palestra, 11; 11) Tupã, Ferroviária e XV de Caraguá, 10; 14) Mauaense, 8; 15 ) Guarulhos, 5.