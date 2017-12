Osasco antecipa acesso para Série A-3 O Osasco garantiu, com três rodadas de antecedência, o acesso para o Campeonato Paulista da Série A-3 do próximo ano. Com a vitória por 3 a 0 sobre o Guapira, o time de Osasco chegou aos 60 pontos e garantiu seu segundo acesso consecutivo. A segunda vaga dentro da Série B-1 também está quase com dono definido: o Sertãozinho, que venceu o Palmeiras-B em pleno Parque Antarctica por 2 a 1 e ficou em segundo lugar, com 54 pontos, dois a mais que o Verdinho (que só tem mais dois jogos contra três do Sertãozinho). Em Barretos, o Barretos empatou sem gols com o Mauaense e perdeu por 3 a 2 a disputa de pênaltis. O Mauaense ficou seriamente ameaçado de rebaixamento. Quem também ficou fora da disputa por um lugar na Série A-3 foi a Ferroviária, que perdeu para a Ferroviária, por 1 a 0. Na Grande São Paulo, o Guarulhos voltou a ter esperanças de escapar do rebaixamento ao golear por 4 a 1 o Palestra. Apenas cumprindo tabela, o Tupã empatou em 1 a 1 com o Batatais e perdeu a disputa de pênaltis por 3 a 2, enquanto o Velo Clube derrotou o XV de Caraguá por 2 a 1, em Caraguatatuba. Resultados da rodada: Osasco 3 x 0 Guapira, Palmeiras-B 1 x 2 Sertãozinho, Fernandópolis 1 x 0 Ferroviária, Barretos (0) 0 x 0 (2) Mauaense, Guarulhos 4 x 1 Palestra, Tupã (2) 1 x 1 (3) Batatais, XV de Caraguá 1 x 2 Velo Clube. Classificação: 1) Osasco 60 pontos; 2) Sertãozinho 54; 3) Palmeiras-B 52; 4) Barretos 45; 5) Ferroviária 44; 6) Velo Clube 40; 7) Palestra e Batatais 34; 9) Guapira 33; 10) XV de Caraguá 31; 11) Tupã 29; 12) Fernandópolis 29; 13) Lemense 27; 14) Mauaense 21; 15) Guarulhos 18.