Osasco continua líder na Série B-1 Mesmo empatando com o Lemense em 2 a 2 e sendo derrotado nos pênaltis por 2 a 1 na rodada deste domingo, o Osasco permaneceu na liderança da Série B-1 do Campeonato Paulista. O time de Osasco, com 43 pontos, permitiu que os adversários diretos, Sertãozinho e Barretos, com dois pontos a menos, encostassem. O Barretos perdeu fora de casa para o Guarulhos, por 2 a 1, que é o lanterna da competição. O Sertãozinho venceu o Velo Clube por 1 a 0 . O Palmeiras-B foi outro que venceu, batendo o XV de Caraguatatuba por 3 a 0. Nas posições intermediárias, a Ferroviária ultrapassou o Velo e subiu à sexta colocação, ao vencer nos pênaltis por 3 a 2, após empate de 2 a 2,o Batatais, que se manteve em oitavo colocado. Resultados: Batatais (1)3 x 3(2) Ferroviária; Velo Clube 0 x 1 Sertãozinho; Palestra 2 x 1 Mauaense; XV de Caraguatatuba 0 x 3Palmeiras-B; Tupã (2)1 x 1(3) Fernandópolis; Guarulhos 2 x 1 Barretos; EC Osasco (1) 2 x 2 (2) Lemense. Classificação: 1)EC Osasco 43; 2)Sertãozinho e Barretos 41; 4)Palmeiras-B 40; 5)Palestra 33; 6) Ferroviária 29; 7)Velo Clube 28; 8)Batatais 27; 9)Lemense 22; 10)Fernandópolis e XV de Caraguatatuba 20; 12) Tupã 19; 13)Guapira 17; 14)Mauaense 15; 15)Guarulhos 13.