Osasco defende liderança em Mauá O Osasco, líder da Série B1 do Campeonato Paulista, joga neste sábado contra o Mauaense fora de casa no clássico da Grande São Paulo, em busca da reabilitação. Depois de empatar na última rodada com o Velo Clube em casa, o time do técnico Gilmar da Costa não pode pensar em outra coisa que não seja a vitória. Afinal, os três pontos manterão o time na liderança e ainda podem servir para abrir vantagem sobre o segundo colocado, o Palmeiras-B, que joga no domingo. A rodada terá ainda mais um jogo neste sábado, em São Paulo. O Guapira recebe o Lemense tentando quebrar um incômodo jejum de três partidas sem vencer. Os outros jogos da rodada serão disputados no domingo. Jogos da Rodada: Guapira x Lemense e Mauaense x EC Osasco (sábado);Velo Clube x Palmeiras-B; Ferroviária x XV de Caraguatatuba; Batatais x Fernandópolis; Sertãozinho x Tupã e Palestra x Barretos (domingo). Classificação: 1) EC Osasco 22 pontos; 2) Palmeiras-B 21; 3) Sertãozinho 17; 4) Barretos 15; 5) Batatais e Velo Clube 14; 7) Palestra e Guapira 11; 9) Tupã, Fernandópolis e XV de Caraguatatuba 10; 12) Lemense 9; 13) Mauaense e Ferroviária 7 e 15) Guarulhos 5.