Osasco é o 1º semifinalista da A3 A penúltima rodada do returno do Campeonato Paulista da Série A3 serviu para confirmar o primeiro semifinalista. É o líder Osasco, com 51 pontos, e que antecipou sua vaga antes da última rodada, quando enfrentará o XV de Novembro, em Piracicaba. Após 29 rodadas, seis clubes ainda lutam pelas outras três vagas: Oeste (50 pontos), Taquaritinga(49), XV de Piracicaba (48), Palmeiras B (48), Barretos (47) e Sertãozinho (47). O curioso é que na próxima rodada acontecerão dois confrontos diretos entre os primeiros colocados. Além de XV X Osasco, em Itápolis acontecerá Oeste x Palmeiras. Melhor para o Taquaritinga, que enfrenta o já eliminado Taubaté, no Vale da Paraíba. O Barretos pegará o desclassificado Noroeste, em Bauru, enquanto o Sertãozinho irá até Jaú enfrentar o eliminado XV local. Nesta penúltima rodada, os destaques ficaram para o líder Osasco que venceu o Taubaté, por 3 a 0, e a goleada do Sertãozinho sobre o rebaixado União Mogi, por 8 a 0. O Internacional de Bebedouro eliminou o Noroeste no empate por 3 a 3. No Parque Antarctica, o Jaboticabal complicou a vida do Palmeiras B no empate por 1 a 1. O Taquaritinga fez a lição de casa, ao vencer o XV de Jaú, por 2 a 0. O Barretos também venceu em casa, mas com dificuldade passou pelo Independente, por 3 a 2. Dois times venceram fora de casa: o XV de Piracicaba passou pelo Garça, por 2 a 1, enquanto o Oeste fez 2 a 0 na Ferroviária. Os dois times rebaixados para a Série B1 em 2003 já estavam definidos: Garça e União Mogi. Confira os resultados da 29ª rodada: Osasco 3 x 0 Taubaté, Taquaritinga 2 x 0 XV de Jaú, Internacional 3 x 3 Noroeste, Barretos 3 x 2 Independente, Ferroviária 0 x 2 Oeste, Garça 1 x 2 XV de Piracicaba, Palmeiras B 1 x 1 Jaboticabal e Sertãozinho 8 x 0 União Mogi. Classificação - 1) Osasco 51 pontos; 2)Oeste 50; 3) Taquaritinga 49; 4) XV de Piracicaba 48; 5) Palmeiras B 48; 6)Barretos e Sertãozinho 47; 8)Noroeste 45; 9) Taubaté 43; 10) Internacional 38; 11)XV de Jaú 36; 12) Jaboticabal 33; 13)Independente e Ferroviária 31; 15) Garça 24; 16) União Mogi 14.