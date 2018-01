Osasco empata mas segue líder na B1 Líder isolado do Campeonato Paulista da Série B1 - quarta divisão estadual -, o Osasco não conseguiu vencer o Palestra, em São Bernardo, neste domingo. Mas, após empate em 2 a 2, ficou com o ponto extra nos pênaltis (3 a 1) e chegou aos 51 pontos ganhos. Além disso, o time de Osasco acabou beneficiado pelas derrotas de seus concorrentes mais diretos: Sertãozinho e Palmeiras B. O Sertãozinho perdeu em casa para o Fernandópolis por 3 a 2, enquanto o Palmeiras B também foi derrotado, no Palestra Itália, por 1 a 0 para a Ferroviária, que volta a chegar perto dos líderes do campeonato. O Barretos, mesmo sem jogar na rodada , manteve a quarta posição, com 42 pontos. Resultados da rodada: Palmeiras-B 0 x 1 Ferroviária; XV de Caraguá 3 x 2 Batatais; Guarulhos 1 x 3 Guapira; Sertãozinho 2 x 3 Fernandópolis; Velo Clube 0 x 2 Tupã; Palestra (1) 2 x 2 (3) EC Osasco e Mauaense 2 X 0 Lemense. Classificação do campeonato: 1) Osasco - 51 2) Sertãozinho - 47 3) Palmeiras B - 46 4) Barretos - 42 5) Ferroviária - 35 6) Palestra - 34 7) Velo Clube - 30 8) Batatais - 28 9) XV de Caraguatatuba - 28 10) Lemense e Guapira - 25 12) Tupã e Fernandópolis - 23 14) Mauaense -19 15) Guarulhos - 13