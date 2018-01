Osasco goleia e abre vantagem na B1 O EC Osasco goleou o Palestra por 4 a 0 neste domingo, pela Série B1 do Campeonato Paulista, jogando na Grande São Paulo e, não só manteve a liderança na classificação geral da competição como abriu vantagem sobre o segundo colocado. A vantagem é de dois pontos sobre o Palmeiras-B, que tropeçou aos empatar com a Ferroviária em 1 a 1, mas garantiu o ponto extra ao vencer por 5 a 4 nos pênaltis. Por sinal, a Ferroviária está em recuperação no campeonato e o resultado, considerado positivo, tirou o time da lanterna da competição. Quem fica nesta posição é o Mauaense, que foi derrotado pelo Lemense por 1 a 0, e o Guarulhos, que não jogou nesta rodada. Ambos estão com cinco pontos ganhos. Resultados da Rodada - Lemense 1 x 0 Mauaense; EC Osasco 4 x 0 Palestra; Fernandópolis (1) 0 x 0 (2) Sertãozinho; Batatais (2) 2 x 2 (3) XV de Caraguatatuba; Ferroviária (4) 1 x 1 (5) Palmeiras-B e Tupã 1 x 3 Velo Clube. A classificação é a seguinte: 1) EC Osasco - 20 2) Palmeiras-B - 18 3) Sertãozinho - 16 4) Barretos - 15 5) Velo Clube - 13 6) Batatais, Palestra e Guapira - 11 9) XV de Caraguatatuba - 10 10) Tupã e Lemense - 9 12) Fernadópolis - 7 13) Ferroviária - 6 14) Mauaense e Guarulhos - 5.